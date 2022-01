Sortie BD : Un Général, des Généraux ou Les Charlots sont l’armée

Il ne l’a pas encore dit mais c’est déjà la chienlit. Entre les intérêts divergents et souvent changeant des uns, la volonté de conserver l’Algérie Française envers et contre tout des autres ou l’incompétence crasse d’à peu près tout le monde, la situation à Alger en 1958 est plus qu’explosive. Il fallait un grand homme pour ne pas se noyer dans ce bourbier et le retour du grand Charles -pour artificiel qu’il soit- aura eu au moins le mérite d’éviter un parachutage de commando sur Paris et la quasi certaine guerre civile qui s’en serait suivie. Bien sûr il y eut des morts et des attentats, mais Boucq et Juncker choisissent ici de traiter le sujet sur le ton de la comédie voire du Vaudeville. Pas un Général ou un député pour rattraper les autres, on les dirait tous partis pour une course à l’échalote au plus crétin. La figure tutélaire du sauveur de 40 n’en paraît dès lors que plus éloignée de la mêlée fangeuse où s’ébrouent ses contemporains.