Sortie BD : U4 ou un virus, des ados et des thèmes très adultes

Ecrit à 8 mains in tempore non suspecto , U4 est au départ une série de romans (parus en 2015) de Florence Hinckel, Carole Trébor, Vincent Villeminot et Yves Grevet adaptés par Denis Lapière et Pierre-Paul Renders et mis en image par Adrián Huelva en quatre albums… plus un.

Si l’adaptation BD est réalisée par la même équipe pour chacun des albums, chaque roman, lui, a été écrit par un auteur différent, les 4 personnages devant se retrouver dans un 5ème tome (non encore disponible en BD) qui constituera la clé de voûte de l’ensemble de la saga.

Au-delà du contexte d’épidémie qui nous est devenu trop familier ces derniers mois, les thèmes abordés sont multiples et variés : deuil, violence, survie, autant de sujets que nos 4 adolescents et leurs acolytes vont devoir affronter sans y être préparés le moins du monde.

Dans un univers où les traits de caractère des uns et des autres sont exacerbés par le stress, l’attrait pour le pouvoir ou la violence ou le simple besoin de survivre, le destin des protagonistes peut basculer à tout moment. Chaque tome étant consacré à un seul des 4 héros de la série, les auteurs ont le luxe de pouvoir développer leur psychologie en détail. Seront-ils des héros ou des salauds, à vous de le découvrir dans les forts volumes de 130 pages de chacun de ces tomes qui peuvent être lus dans n’importe quel ordre.

On l’a dit, l’adaptation est de Renders et Lapière qui avaient déjà commis ensemble la série Alter Ego qui reposait elle aussi sur un principe un peu similaire de focus sur une galerie de personnages épars pris dans une trame plus large.

On félicitera l’espagnol Huelva seul aux commandes de ces 5 albums et qui n’a pas dû chômer pour fournir les 4 premiers au même moment.

Bref, une chouette série pour ado/jeunes adultes.

TITRE : U4 – Tomes disponibles Jules, Koridwen, Yannis et Stéphane

AUTEURS : Huelva (D), Lapière et Renders (S) et Crespo (C)

EDITEUR : Dupuis

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis Marc