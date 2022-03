Sortie BD : "The Last Detective" du thriller à la sauce chimichurri

De la BD sud-américaine façon Comics chez Drakoo le label dédié "aux mondes de l’imaginaire" des éditions Bamboo. Plutôt orienté SF et Fantastique jusque-là, le catalogue s’étoffe donc d’un album à haut taux d’adrénaline avec ce Last Detective au rythme haletant de bout en bout. Avec ses chapitres entrecoupés d’extraits de presse qui renforcent l’immersion dans l’univers oppressant de cette dystopie futuriste peuplée de robots et de super-flics, le titre fait la part belle à l’action.

Le tome est scénarisé par le chilien Claudio Álvarez dont c’est le premier album et dessiné par le brésilien résidant au Chili Geraldo Borges qui a collaboré avec Marvel, DC Comics ou Panini Comics sur des séries emblématiques comme Wonder Women, X-Men ou encore Star Wars. Bref de la BD exotique qui montre une fois encore le dynamisme du 9e art dans le monde hispanique.

Avec son personnage central râleur et misanthrope mais attachant, ils offrent ici une histoire complète à la fin inattendue qui procurera un bon moment de lecture sans être complétement inoubliable.

TITRE : The Last Detective

AUTEURS : Borges (D), Álvarez (S) et Hesli (C)

EDITEUR : Bamboo / Drakoo

Cotation Mon Petit Neuvième : 7/10

Denis MARC