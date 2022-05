Sortie BD : T’zée ou Comme un petit air de Papa Mobutu

Il ne faut pas chercher bien loin les rapprochements entre le pays imaginaire de l’album et l’histoire du Congo et de son ancien leader le Maréchal Mobutu Sese Seko. Corruption du régime, violences envers les opposants, meurtres politiques, sans compter les références à la ville de Gbadolite au patronyme raccourci en Gbado. Appollo au scénario et Brüno et son trait reconnaissable entre tous au dessin avouent avoir mis 10 ans à trouver comment raconter cette foisonnante histoire d’un monde qui disparaît écrasé par ses propres contradictions et ses excès.

Nourris des récits d’auteurs africains comme européen -les amateurs reconnaîtront Phèdre de Racine- ils racontent une Afrique à la fois faite de violence et de drames mais aussi fantasmée avec sa nature sauvage, ses rites vaudous ou ses matchs de catch illustrés par une scène qui vaut à elle seule l’acquisition du bouquin.

Avec ses personnages complexes, ses décors africains inimitables et son intensité de chaque instant, l’album est une des toutes grosses sensations du moment et devient de facto indispensable.

TITRE : T’Zée – une tragédie africaine

AUTEURS : Brüno (D), Appollo (S) et Croix (C)

EDITEUR : Dargaud

Cotation Mon Petit Neuvième : 9,5/10

Denis MARC