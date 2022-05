Sortie BD : Spirou – L’Espoir malgré tout

Ce n’est pas encore le début de la fin, mais c’est la fin du début comme disait Churchill. Pour Spirou et Fantasio réfugiés à la campagne avec un groupe de résistants, la lutte contre les nazis continue avec ses victoires éphémères et ses défaites éternelles. C’est aussi la fin de cette saga en 4 tomes brillamment dessinée et scénarisée par Emile Bravo.

Transportant Spirou et son grand dadais de compagnon Fantasio (sans oublier Spip) dans la Belgique en guerre, nous découvrons un groom profondément humain, loin d’un héros sans peur et sans reproche à la Tintin. Tantôt plein de doutes, tantôt désespérément amoureux, toujours inconscient du danger quand il s’agit de porter aide à ses amis au point qu’il en devient parfois agaçant de naïveté, ce Spirou revisité est une démonstration sans faille que les reprises de personnages peuvent -parfois- apporter une réelle plus-value à un personnage que l’on pensait connaître sur le bout des doigts.

Au long de ce scénario aussi fleuve qu’intelligent de tout de même 327 pages, on découvre surtout la Belgique de l’occupation, celle de la débrouille, de la faim, du froid, de l’espoir et des trahisons, des héros et des salauds. Une Belgique -déjà- divisée entre des Flamands proches de l’occupant et des francophones sous le joug des "boches", une vision en partie caricaturale mais dont les nazis profiteront. Une Belgique enfin où être Juif ou communiste vous mettait automatiquement en danger de mort à l’image de peintre Juif Allemand du nom de Félix que notre héros protège jusqu’au bout et pour lequel l’auteur a utilisé le bien réel Félix Nussbaum comme modèle.

Au final, cette aventure au long cours s’avère un pur chef-d’œuvre (déjà plusieurs fois récompensé) qui s’achève sur une scène qui ravira les fans des deux héros en raccrochant le wagon des aventures classiques du duo.

TITRE : L’Espoir malgré tout

AUTEUR : Emile Bravo (D & S) – Fanny Benoît (C)

EDITEUR : Dupuis

Cotation Mon Petit Neuvième : 10/10 !

Denis MARC