Sortie BD : Simone – Obéir c’est trahir, désobéir c’est servir

Lyon, 6 juin 1944. Alors que la famille Kadoshe se réjouit de l’annonce du débarquement des Alliés en Normandie, les Allemands surgissent dans l’appartement que Simone -13 ans- occupe avec ses parents et ses frères et sœurs. Dénoncés par un minable couple de collabos, dont Jeanne une jeune fille que la famille hébergeait depuis plusieurs mois, ils sont emmenés dans les sinistres locaux de la Gestapo. Là, elle sera torturée par le chef de la Police Secrète de Lyon. Forte tête, elle refusera de livrer l’adresse de l’endroit ou sont cachés ses frères et sœurs ce qui lui vaudra de se faire déporter vers le camp de concentration de Auschwitz-Birkenau.

2 février 1972, sur l’écran de télévision de Simone apparaît un visage surgit du passé, celui d’un homme disant s’appeler Klaus Altmann et vivant en Bolivie. Mais pour Simone, cet homme c’est Klaus Barbie, son tortionnaire, que la chasseuse de nazis Beate Klarsfeld a traqué et débusqué. Trouvant le courage de réveiller des souvenirs douloureux, Simone va choisir de témoigner pour le faire extrader et juger.