Sortie BD : Pigalle, 1950

Un p’tit jet d’eau,

Une entrée de métro,

Entourée de bistrots,

Pigalle.

Pour Antoine dit Toinou, jeune berger de l’Aubrac, monté à Paris, c’est le choc culturel. Engagé par un lointain parent pour décharger du charbon et livrer du vin dans les bistrots du quartier, il fait rapidement la connaissance du monde la nuit dans le quartier Pigalle.

Repéré par le tenancier du cabaret La Lune Bleue, entouré de gros bras et de truands Corses, il va faire ses débuts comme petite main dans le "Milieu" des années '50, à une époque où les gangsters portaient le costume trois pièces par-dessus le holster et où flics et voyous se retrouvaient dans les mêmes caves interlopes a mater les mêmes jolies filles.