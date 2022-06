Sortie BD : Par Toutatis, un nouvel Astérix (ou presque)

Etrange objet graphique que cet album des Nouvelles aventures de Lapinot, numéroté 6 mais paru après le numéro 7 de la série. Une publication autorisée par les Editions Albert-René à la condition semble-t-il qu’elle n’interfère pas avec la sortie de l’album canonique d’octobre dernier.

A l’arrivée, Lewis Trondheim s’est offert un petit tour en terre gauloise pour cette histoire un peu tirée par les oreilles dont on ne connaîtra pas l’explication du phénomène qui touche le héros. Trondheim avait déjà adapté à la sauce lapin un héros incontournable de la BD avec l’excellent "Les Carottes Atomiques" où Lapinot se retrouvait dans le costume de Spirou. Rebelote ici donc avec un album moins enthousiasmant malgré la drôlerie des situations engendrée par la confrontation des époques et les références que fait Lapinot à l’univers d’Uderzo et de Goscinny. Un album plus brutal aussi qui voit les Romains se prendre des baffes littéralement mortelles ce qui ne présente guère d’autre intérêt que d’interroger brièvement sur la violence de la guerre.

Bref, un tome ni tout à fait raté ni complètement réussi, entre hommage et parodie, qui n’apportera pas grand-chose à la gloire d’un Trondheim qu’on a connu plus inspiré. (mais ce n'est que mon avis).

TITRE : Par Toutatis !

AUTEUR : Trondheim (D & S) et Findakly (C)

EDITEUR : L’Association

Cotation Mon Petit Neuvième : 6,5/10

Denis MARC