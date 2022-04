Sortie BD : Moon ou "Bienvenue sur la planète Ado"

Un village en bord de Méditerranée, aujourd’hui. Un patelin qui s’anime deux mois par an quand débarquent les touristes. Le reste du temps c’est mort comme dirait la bande d’ados qui y résident, eux, toute l’année. Heureusement qu’entre l’école et la glandouille, il y a les réseaux sociaux pour s’occuper. Alors quand la foudre frappe l’antenne qui alimente la petite communauté en téléphonie, internet et ondes radio c’est le drame. Plus d’internet c’est plus de contacts, plus de jeux vidéo, plus de Youtube, plus rien, quoi… Bref, pendant deux semaines, il va falloir réinventer le quotidien.