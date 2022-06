Sortie BD : Les Cœurs de Ferraille ou "Love, Death & Robots"

Signé de Munuera et des BéKa, ce premier tome des Cœurs de Ferrailles transpose le thème de l’esclavage des noirs du 19e siècle américain dans un conte rétro-futuriste peuplé d’humains et de robots plus humains encore. Menée sans temps morts, l’histoire à la fois tendre et violente, drôle et tragique, parlera aux grands comme aux plus jeunes. Si les premiers y verront sans difficulté la thématique antiesclavagiste qui y est abordée, les plus jeunes pourront suivre une jolie histoire d’amitiés entre humains comme entre robots et humains. Bref, de la bonne BD pour tous les âges.

Les BéKa (soit Bertrand Escaich et Caroline Roque) sont des habitués de ces chroniques, eux qu’on a pu découvrir entre autres avec la série gentiment philosophique "Le jour où…", avec le formidable Spin-off de l’univers de Spirou : Champignac ou encore, et déjà avec Munuera, dans le dernier tome des Tuniques Bleues. Quatre univers forts différents mais tous trois empreints d’un humanisme sans pathos mais intelligent et sensible.

Au dessin, c’est donc José-Luis Munuera qui tient le crayon. On reconnaît immédiatement son style à la croisée du manga et de la BD européenne "classique". Son trait dynamique et sans faille fait une fois encore merveille dans cette histoire fort attachante.

Ce premier tome est un vrai coup de cœur dont on espère voir rapidement la prolongation dans de nouvelles histoires qui se dérouleront à la même époque et dans le même univers.

TITRE : Les Cœurs de Ferraille – Debry, Cyrano et moi

AUTEURS : Munuera (D & C) et BeKa (S)

EDITEUR : Dupuis

Cotation Mon Petit Neuvième : 9/10

Denis MARC