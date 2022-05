Sortie BD : "Le goût du sang" ou "Pulp Fiction à la ferme"

Debuhme qui assure le dessin et le scénario de cet album assez déjanté convoque Fargo et Tarantino pour cette histoire de mafieux aussi crétins qu’amoraux à la campagne. Avec le personnage complètement barge de Lou qui assassine à tour de bras, celui du gangster repentant et allergique à la vue du sang ou celui encore du politicien corrompu, il crée un cocktail détonnant où l’éthique n’a pas plus sa place que la modération ou l’intelligence. Finalement, le seul personnage qui mérite d’être sauvé c’est encore le chien…

On s’amuse franchement avec cet album et ce – malgré la violence du propos — grâce au dessin de Debuhme qui désamorce le côté sombre de l’affaire par son trait rond et dynamique et par les dialogues et les quiproquos qui mènent invariablement à de nouveaux assassinats.

Bref, un chouette moment de lecture réellement divertissant.

TITRE : Le Goût du Sang

AUTEUR : Debuhme (D & S)

EDITEUR : Le Lombard – sortie le 27 mai

Cotation Mon Petit Neuvième : 7,5/10

Denis MARC