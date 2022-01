Sortie BD : Lapinot en 2 mini-formats ou "Complotisme et agents secrets"

Jamais à court d’idées, Trondheim plonge ses personnages fétiches (et ses lecteurs) dans une enquête en deux mini-albums qui sortent simultanément dans la collection Patte de Mouche aux éditions L’Association. Des albums de 24 pages dans la lignée des aventures du quotidien de Richard dans ses rencontres avec Dieu ou un rabbin. Numérotés 5.1 et 5.2 ils se situent donc chronologiquement entre le tome 5 des aventures en grand format et le tome 7. Non, il n’y a pas de tome 6 pour le moment, il viendra un jour, ou pas. Oui, il est parfois ardu de suivre le cheminement de Trondheim…

Créés durant le confinement, ils ont fait l’objet d’un concours sur les réseaux sociaux, Lewis laissant aux internautes la possibilité d’imaginer la quatrième case de chaque planche.

Toujours aussi drôles et riches en réflexions à haute teneur philosophique, les deux mini-formats peuvent être lus indépendamment de la série principale et sont proposés au prix de 3 euros.

TITRE : Sous le trottoir & Ultra secret

AUTEUR : Trondheim (D & S)

EDITEUR : L’Association coll. Patte de mouche

Denis MARC