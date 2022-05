Sortie BD : La véritable histoire du Moyen Âge (en 20 dates clés)

Que de croyances et d’a priori sur le Moyen Âge !! Pourtant qui pourrait croire qu’une aussi longue période historique n’a pu être que guerres, épidémies et obscurantisme ? L'album que nous proposent Arnaud de la Croix pour le scénario et Bercovici (Les Femmes en Blanc) pour le dessin bouscule les préjugés et prend la défense d’une ère qui vit naître des personnages aussi cultes que Charlemagne, Jeanne d’Arc ou Jérôme Bosch. Bon, il y eut bien des épisodes moins glorieux comme le massacre des juifs a Bruxelles en 1349 mais il y eut aussi la théorisation de la musique au 11ème siècle : Do, Ré, Mi, Fa et le reste viennent de là, un fameux héritage tout de même dont nous bénéficions encore aujourd’hui…

Scénarisé par un passionné déjà auteur de plusieurs livres historiques, fort documenté sans être indigeste et illustré de la patte d’un Bercovici égal à lui-même, le tome réhabilite 1000 ans d’Histoire grâce aux petites histoires et anecdotes qui, bien placées, vous feront briller en société.

TITRE : La véritable histoire du Moyen Âge en 20 dates clés

AUTEURS : Bercovici (D), Dela Croix (S) et Sabater (C)

EDITEUR : Le Lombard

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC