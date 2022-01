Sortie BD : La Dame Blanche ou "Vivons heureux en attendant la mort"

Bon, on a vu des sujets plus youplaboum que la mort des personnes âgées en maison de retraite certes, mais ce n’est pas une raison pour bouder ce fort joli livre que nous propose Quentin Zuttion aux éditions du Lombard. Proche du milieu qu’il évoque par sa propre sœur, il parvient à insuffler de la vie dans un univers ou la mort et la déliquescence sont le lot quotidien du personnel. S’ouvrant sur une scène à la fois tragique et source de rire de toilette mortuaire, l’album décrit le travail d’infirmières dévouées qui, pour tenir, se façonnent une nécessaire carapace faite de recul et d’ironie face à l’inéluctable. Tantôt soignantes des corps, tantôt oreilles bienveillantes, elles vivent pour accompagner les fins de vie.

Tout en teintes de bleus, rehaussées de-ci de-là de pointes de couleurs vives l’album déroule 200 et quelques pages poignantes ou drôles dont le lecteur ne sort pas indemne.

TITRE : La Dame blanche

AUTEUR : Quentin Zuttion (D & S)

EDITEUR : Le Lombard