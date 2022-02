Sortie BD : Karmela Krimm ou Drones de dame

Oh Peuchère ! Marseille sous la neige ce n’est pas tous les jours, ni même tous les ans. Pour Karmela, partie retrouver sa filleule sur le port, aux charmes de l’hiver s’ajoute celui d’une enquête sans temps morts. Alors qu’elle prend des photos, elle remarque une escadrille de drones qui quittent clandestinement un appartement. Un rapide coup d’œil la met sur la piste d’une bande de braqueurs qui profitent fort opportunément des embarras de circulation de la cité phocéenne et de l’incapacité de la police à intervenir pour cambrioler l’appartement d’un collectionneur d’art et évacuer leur butin par les airs.