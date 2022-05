Sortie BD : Jylland ou "un bon chrétien est un chrétien mort"

Sten règne sur le Jylland d’une main de fer. Avec sa puissante armée, il conquiert des zones de plus en plus grandes, et s’accapare les richesses. Sa femme, Erle, est sur le point de lui donner un héritier. L’avenir du trône est donc assuré. Pourtant, le malaise rôde. Sten a le sentiment qu’une révolte contre son pouvoir est imminente. Mais d’où vient réellement le danger ? De Gavnar, son ancien bras-droit qui l’a trahi, ou de ses proches ? Le Règne de Sten prendra-t-il fin ? (Texte de l’éditeur)