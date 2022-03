Sortie BD : Gentlemind ou Le charme désuet des magazines pour hommes

Trente années de la vie d’un journal, voilà ce que nous raconte le trio Juan Diaz Canalès (Blacksad), Teresa Valero (Contrapaso) pour le scénario et Antonio Lapone (Greenwich Village) pour le dessin en prenant pour improbable héroïne une modeste danseuse pour toujours amoureuse d’un dessinateur sans le sou. Juive en rupture de ban avec sa communauté, sexuellement libérée et tenace, on la voit grimper au fil des deux albums de cette série les marches d’une réussite loin d’être acquise. Face au machisme de ses adversaires, à celui de ses collaborateurs aussi et aux obstacles qui surviennent dans la vie d’un journal, elle nous fait traverser trois décennies de l’histoire des Etats-Unis.

De la fin de la Seconde Guerre mondiale au mouvement hippie en passant par la guerre du Vietnam, c’est la société des "30 glorieuses" qui est décryptée avec intelligence et subtilité par le duo de scénaristes espagnols dans cette histoire attachante qui mêle politique, racisme, féminisme et fortune.

AU dessin, on trouve un Lapone en grande forme et immédiatement reconnaissable à son trait dans le plus pur style "Atome". Les traits faussement simples de ses personnages -particulièrement féminins- font merveille dans le récit.

TITRE : Gentlemind (2 tomes – Série terminée)

AUTEURS : Lapone (D) et Diaz Canalès & Valero (S)

EDITEUR : Dargaud

Cotation Mon Petit Neuvième : 8,5 / 10

Denis MARC