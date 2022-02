Sortie BD : Cadres Noirs ou Direction Inhumaine des Ressources

Tenant à la fois de la satire sociale, du polar et du thriller, Cadres Noirs est la 6ème adaptation d’un roman de Pierre Lemaitre aux éditions Rue de Sèvres chez qui avait déjà pu apprécier les remarquables Au revoir là-haut et Couleur de l’incendie. Ici, dans un registre sombre et glaçant, on assiste à la -rapide- descente aux enfers d’un cadre comme un autre, brutalement rattrapé par la mondialisation dans un premier temps et par le cynisme d’un certain monde de l’entreprise dans un second. Alors que sa cellule familiale se délite à toute vitesse, Alain ne voit comme porte de sortie qu’un jeu plus cynique encore dont il est le jouet inconscient. Mais le désespéré n’est-il pas lui-même un manipulateur hors pair ? Des éléments ici et là laissent penser que le lecteur n’est pas à l’abri d’un twist scénaristique…

C’est en trois tomes que se livrera le dénouement de cette mini-série passionnante dessinée avec beaucoup de dynamisme par Giuseppe Liotti et adaptée par Pascal Bertho.

TITRE : Cadres Noirs - Episode 1/3 : Avant

AUTEURS : Liotti (D), Bertho (S) et Georges (C) d’après Pierre Lemaitre

EDITEUR : Rue de Sèvres

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC