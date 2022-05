Sortie BD : Cache-cache Mortel à Bréhat ou L’Armorique, je veux l’avoir et je l’aurai

A côté de sa série très belgo-belge Kathleen chez Anspach, notre collègue Patrick Weber développe depuis déjà 4 albums un univers de polars centrés sur la Bretagne. Avec Nicoby au dessin, il explore les coins emblématiques de l’Armorique tels Belle-Ile (Belle-Île en père), l’île de Sein ou encore comme ici la très chic et très calme île de Bréhat. Dans un whodunit classique à la Agatha Christie, ils livrent un honnête polar mâtiné de guide touristique qui convoque au passage les vieilles croyances locales comme l’Ankou et voit les vilains petits secrets du passé remonter à la surface. Avec leur enquêtrice, la très bretonne commissaire Le Plouedec’h, fouineuse et acharnée à trouver la vérité, ils livrent la clé du mystère dans une scène très Agathienne de réunion des suspects qui verra le coupable démasqué. C’est -comme on l’a dit- assez classique mais toujours efficace et plaisant.

Le dessin semi-réaliste de Nicoby propose des décors fouillés et des personnages charismatiques.

Bref, c’est bien fait sans être révolutionnaire et offre un très agréable moment de lecture…

TITRE : Cache-cache mortel à Bréhat

AUTEURS : Nicoby (D), Weber (S) et Ory (C)

EDITEUR : Vents d’Ouest

Cotation Mon Petit Neuvième : 8 / 10

Denis MARC