Sortie BD : Blake & Mortimer, Huit heures à Berlin

Huit heures à Berlin est un récit d’espionnage avant tout, digne de John Le Carré ou de Graham Greene, l’auteur britannique du Troisième Homme que vénère Jean-Luc Fromental. Quoique. La part faustienne du récit porte une autre signature. Chez Jacobs, l’espionnage en tant que tel était toujours au second plan. Par-dessus tout, comptait l’aspect fantastique, l’interrogation sur ce que serait le futur du monde occidental – avec une nette préférence pour les scénarios les plus pessimistes. C’est la grande différence entre l’œuvre originale et celle des repreneurs, quels qu’ils soient. Pour satisfaire le lectorat de la série (on parle quand même de 3 à 400.000 acheteurs annuels, ce n’est pas négligeable !), l’éditeur a fixé des règles précises : pas question de placer les aventures de Blake et Mortimer de nos jours. La part de mystère liée aux avancées scientifiques de l’après-guerre, la part de foi dans le progrès et dans la science qui sous-tend les scénarios de Jacobs et les motivations du Professeur Mortimer, les courses-poursuites en clair-obscur, tout cela n’est pas compatible avec les smartphones et les réseaux sociaux ! La plupart des autres scénaristes ont donc choisi de placer leurs histoires dans les années 50, période magique qui s’achève avec l’Expo 58 et ses suites. Ici, en préférant le milieu des années 60, les auteurs rendent hommage à un autre filon jacobsien, plus politique. Et on ne peut que s’en réjouir. Même si, en transposant l’action dans un carcan de faits s’étant réellement produits, les deux scénaristes ont pris le risque de s’éloigner de la ligne du Maître.