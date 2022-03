Sortie BD : Banana na, na na na na – Banana Sioule

Qu’on apprécie ou pas le manga, il faut reconnaître au genre son dynamisme dans la mise en scène. Un dynamisme que Michaël Sanlaville fait sien dans ce premier volume (de trois) des aventures de Héléna. Histoire d’ado autant que récit initiatique, Banana Sioule emprunte au manga et plus particulièrement au Shônen une ligne éditoriale à destination des garçons -bien que son personnage central soit une fille- avec un scénario reposant sur le sport, l’amitié et l’effort. Le tout est servi par un graphisme à mi-chemin entre les BD japonaises et européennes. Des premières, il reprend une mise en scène frénétique dans les scènes d’actions et des secondes le classique gaufrier des scènes plus intimistes. Pour autant le tout est d’une grande cohérence et plutôt très réussi.

De Michaël Sanlaville on connaissait déjà la série Last Man avec Bastien Vivès et son adaptation des enquêtes du Commissaire San-Antonio. Il œuvre ici en solo et promet une mini-série qui sera riche en rebondissements.

Quant à la Sioule, si elle n’est pas aussi médiatisée que dans l’album, elle existe bel et bien. D'origine médiévale et pratiquée dans les mouvements de jeunesse par exemple, on la retrouve sous le nom de Scoutball en un peu moins violent (normalement) et avec un peu plus de règles (normalement)…

Bref, une très bonne série plus qu’accrocheuse au mitan des influences graphiques et scénaristiques de l’auteur.

TITRE : Banana Sioule (tome 1/3)

AUTEUR : Michaël Sanlavile (D & S)

EDITEUR : Glénat

Cotation Mon Petit Neuvième : 8,5/10

Denis MARC