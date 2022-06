Sortie BD : Avec les compliments du chef ou "A taaaable !"

Vous savez ce que chemiser, singer, foisonner, limoner et pincer veulent dire ? Vous faites la différence entre une brunoise, un mirepoix et une macédoine ? Vous connaissez tout des cépages de Bordeaux et vous savez que boire un Château Yquem avec un homard grillé à la mangue ravira vos papilles ?

Vous en apprécierez d’autant plus le nouvel album de Frédéric Jannin (Germain et Nous) et Gilles Dal. Ils nous plongent avec humour dans les délices de la haute gastronomie (et de ses travers) via les anecdotes et les souvenirs vécus par le personnel et le chef du restaurant le Brugmann à Bruxelles.

Clients exigeant jusqu’au délire, vocabulaire abscons pour décrire un honnête steak-frites qui n’en demandait pas tant mais aussi recherche perpétuelle de la qualité, tout le quotidien d’un resto est décrypté par les deux compères sous l’œil vigilant du chef Mathias van Eenoo qui officie aux fourneaux du lieu.

C’est aux éditions Anspach que l’album est édité, une maison qui affirme décidément sa Belgitude entre les aventures de Kathleen et ce tome qui vous mettra tout autant le sourire aux lèvres que l’eau à la bouche.

Alors, partants pour un Pain perdu de foie gras de canard suivi de la Lotte en chemise d’algues nori, pulpe de fenouil et olives noires en tempura ?