Sortie à la 17e minute, ovation du public turinois : Chiellini fêté comme une rockstar pour sa dernière avec la Juventus

Une légende du club qui tire sa révérence. A la Juventus depuis 2004, Georgio Chiellini fêtait son tout dernier match avec la Vieille Dame ce lundi face à la Lazio. Titulaire dans l'axe de la défense, le roc transalpin a été remplacé à la 17e minute. 17, un chiffre pas si anodin que cela pour un joueur qui disputait sa 17e saison avec la Vieille Dame.

Ovationné par ses supporters, enlacé par tous ses coéquipiers, l'international italien a quitté la pelouse, large sourire aux lèvres, profitant de ses derniers instants sous le maillot turinois. Remplacé, il en a profité pour s'octroyer un tour d'honneur personnalisé, allant à la rencontre de ses supporters, écharpe du club au cou, pour profiter d'un tout dernier bain de foule. A 37 ans, Chiellini quitte donc la scène après 560 matches avec la Juve (le 3e plus gros total du club) 20 trophées, dont 9 Scudetto.

On gardera de lui l'image d'un défenseur toujours bien placé, ultra rugueux, dur sur l'homme et parfois à la limite de la licité mais aussi celle d'un boute-en-train invétéré, blagueur et taquin.

Bon vent !