"Sort of", la série canadienne sur la vie mouvementée de Sabi, jeune non-binaire, à voir sur Auvio

Une nouvelle série intégrale débarque sur Auvio ! Et pas n'importe laquelle puisque Sort of est une série pionnière, la première à donner un premier rôle à un personnage non-binaire. Découvrez comment Sabi jongle entre sa vie amoureuse compliquée, ses petits boulots et sa famille pakistanaise jusqu'au 1er mars 2023 sur Auvio.

Le pitch de Sort of ? "Sabi, non-binaire, sert des coups dans un bar LGBTQ+ la nuit, et babysitte le jour. Membre d'une grande famille pakistanaise, Sabi questionne tous les aspects de sa vie, que ce soit sa propre identité de genre ou sa situation amoureuse".

Créée par Bilal Baig et Fab Filippo, cette dramédie canadienne a été produite par CBC, la grande chaîne publique canadienne. Bilal Baig incarne Sabi, la vingtaine, qui se retrouve à un moment de sa vie où iel (le pronom utilisé pour les personnes non binaires) doit faire des choix impossibles. En pleine quête d'identité, Sabi fait face à un dilemme quand sa meilleure amie 7ven veut l'emmener vivre à Berlin, "paradis queer" où ils seraient plus libres. La mère des enfants que Sabi garde a alors un terrible accident et iel décide de rester pour aider cette famille.

Mais le plus grand obstacle dans la vie de Sabi est sans doute sa famille pakistanaise traditionnaliste auprès de laquelle iel n'a pas encore fait son coming-out. Sort of rejoint ces œuvres de récit initiatique fascinantes comme Looking ou Queer as folk. Nuancée et touchante, cette série brille par son écriture fine, ses personnages attachants et son humanité.