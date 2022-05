"Sorry We Missed You" : la terrible réalité du monde du travail dans le dernier film de Ken Loach

Sorti en 2019, Sorry We Missed You est le dernier film à ce jour du cinéaste engagé Ken Loach. Il a été présenté en compétition au Festival de Cannes en mai 2019. Deux fois lauréat de la prestigieuse Palme d'or (Le vent se lève et Moi, Daniel Blake), le réalisateur est le recordman du festival avec 19 sélections, dont 14 films en compétition. Si cette œuvre n'a pas reçu les faveurs du jury, elle a pourtant marqué les festivaliers et les critiques du monde entier, notamment pour sa sobriété et son efficacité implacable. Les mots de Dominique Martinez de Positif résument bien cela :

Ken Loach et son coscénariste, Paul Laverty, assument une critique cinglante de la transformation du travail et de la déshumanisation de notre société.

La colère et l'indignation du cinéaste sont terriblement perceptibles dans chaque instant de ce drame social poignant. L'histoire est également superbement délivrée par les comédiens, Kris Hitchen (plombier de son état, devenu acteur sur le tard), et Debbie Honeywood (la touchante Abby) en tête, qui ajoutent un humour et une tendresse bien nécessaires.