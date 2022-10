Sorry : La bonne excuse !

À l’heure du deuxième album, Sorry ne loupe jamais une occasion de se dandiner au grand jour, sous des mélodies solaires. Un titre comme "Let The Lights On", par exemple, jette une nouvelle lumière sur l’univers musical proposé par le groupe. "De nature, nous sommes attirés par des sujets introspectifs, des thèmes qui nous conduisent bien souvent vers des sonorités assez crépusculaires. Sur "Anywhere but Here", nous avons essayé de sortir de cette zone de confort. "Let The Lights On" et "Key to the City", deux titres très mélodieux et upbeat, sont arrivés juste avant le bouclage du disque. À l’avenir, nous évolueront certainement vers des compos plus dansantes, encore plus ancrées dans une dimension Live. Avant, nous avions tendance à enregistrer sans nous projeter sur scène. Les compos étaient intéressantes, mais pas toujours adaptées à la réalité des concerts. Aujourd’hui, nous sommes bien plus conscients de ce qui fonctionne face au public." Impatient de voir ça en Belgique.