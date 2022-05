Soros et la Troisième Guerre mondiale, émeutes de la faim, urgence climatique délaissée, à Davos, le sombre tableau de l'état de la planète

"On prend de la nourriture à ceux qui ont faim pour la donner à ceux qui meurent de faim": pour David Beasley, le chef du Programme alimentaire mondial (PAM), "aujourd'hui les conditions sont pires" qu'en 2007-2008, au moment des émeutes de la faim.

"Que pensez-vous qu'il va se passer quand on prend une nation qui fait normalement pousser suffisamment de nourriture pour 400 millions de personnes, et qu'on la met à l'écart?", a-t-il dit en référence au grenier à blé qu'est l'Ukraine pour le monde.

Achim Steiner, le chef du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), parle de plus de 200 millions de personnes confrontées à une faim aiguë dans le monde. Et "quand les gens ne sont plus capables de se nourrir eux-mêmes, les gouvernements plus capables de fournir de la nourriture, alors la politique se déplace rapidement dans la rue", prévient-il.

"Nous avons besoin de corridors sûrs sur la mer Noire (pour la production agricole ukrainienne). La récolte, c'est le mois prochain", a rappelé la secrétaire générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala, précisant que "le secrétaire général de l'Onu est impliqué" dans les discussions.