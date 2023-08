Sorocité: une deuxième chance pour des femmes sans-abri

Elles sont 22 femmes, anciens sans-abris et présentant au moins l’une des trois difficultés suivantes : addictions, handicap mental, handicap physique. Des profils précaires qui n’ont aucune chance d’accéder à un logement classique mais pour lesquels une association a mis un projet inédit en place.

Depuis 2021, Sorocité occupe des logements sociaux vétustes à Evere, tout près du cimetière de Bruxelles. Les occupantes ne paient que 120€ de loyer par mois. “Si ces logements n’étaient pas considérés comme vétustes, on ne pourrait pas les occuper”, explique Nola, la coordinatrice de Sorocité.

L’idée, c’est de d’abord offrir un endroit sécurisant à ces femmes pour qu’elles puissent ensuite se réintégrer dans la société. Un logement, d’abord. La réintégration sociale, ensuite. Sorocité collabore avec des associations de terrain pour sélectionner et accompagner les occupantes.

La mise en place de Sorocité a été semée d’embûches, principalement à cause du profil très précaire des occupantes mais aussi du voisinage : les occupantes partagent le quartier avec les habitantes historiques, des bénéficiaires de logements sociaux. “Les petites mamies ne nous ont pas vues d’un très bon œil, au départ. Le mot sans-abrisme, ça fait peur. On a eu des frasques. On revient vraiment de loin”.