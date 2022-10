Sorcières, fées, nutons : les croyances et légendes de la vallée de la Semois

Selon la croyance populaire, la chasse fantastique était une chasse qui ne s’arrêtait jamais. Un seigneur aurait un jour commis l’erreur de chasser un dimanche, au lieu d’aller à la messe. Il avait dès lors été condamné à chasser pour la nuit des temps, accompagné de sa meute de chiens. "Evidemment, à force de se faire déchirer par les branches, ses vêtements étaient en lambeaux, son squelette ne contenait plus beaucoup de chair", précise Mimie Poncelet.

Mais comment expliquer une telle crédulité ? Pour la conteuse, la réponse est assez évidente. "Les histoires se racontaient, se racontaient encore, au point qu’on en était imprégné. Un jour, confronté à une frousse, une frousse grandissante, une grosse terreur, on tentait de l’expliquer. On repartait alors vers le légendaire, vers les histoires racontées lors des veillées, et on identifiait cette histoire comme la raison de sa peur. On accolait la réalité de la peur qu’on avait vécue à la légende. Ensuite on pouvait le raconter parce qu’on l’avait vécu et tout cela entretenait l’histoire et la rendait encore plus crédible".