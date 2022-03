Soprano toujours la star préférée des 7-14 ans en France, le Youtubeur Michou 2e

C’est le youtubeur spécialiste des jeux vidéos Michou, révélé au grand public dans la dernière saison de Danse avec les stars, qui prend la 2e place. Miguel Mattioli de son vrai nom, 20 ans, qui compte 7 millions d’abonnés sur sa chaîne, devient le premier Youtubeur à s’imposer dans ce classement.

C’est le footballeur Kylian Mbappé qui complète le podium. Juste derrière se tient l’une des personnalités de l’année 2021, l’astronaute Thomas Pesquet qui semble donc avoir suscité certaines vocations. Viennent ensuite Jean-Paul Rouve et le magicien et humoriste Eric Antoine. On note la présence de Bigflo & Oli en 9e position et du judoka Teddy Riner, 11e. Michou n’est pas le seul youtubeur du classement puisque le célèbre duo McFly & Carlito prend la 14e place.

Première femme du classement, Angèle occupe la 16e place. Les autres stars féminines sont Louane, 24e et Mimie Mathy, 26e. "Aucune femme n’est présente dans les favoris des garçons. Les filles plébiscitent autant des femmes que des hommes dans leurs personnalités préférées, mais pas les garçons" explique à ce sujet Le Journal de Mickey.