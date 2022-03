Soprano remplacera Black M lors du 4e live de la saison 10 de The Voice Belgique !

C’est en match amical que la Belgique rencontre le Burkina Faso ce mardi 29 mars. Un match que vous pourrez suivre sur La Une dès 20h45. Pour cause, la chaîne bouleverse sa grille des programmes et vous propose de retrouver le live 4 de The Voice Belgique un jour plus tôt, à savoir le lundi 28 dès 20h35 en direct sur La Une et Auvio.

A l’issue de ce live, nous connaîtrons enfin les demi-finalistes de la saison 10 de The Voice Belgique !