Soprano, remplaçant de Black M à The Voice : "Mes émotions seront différentes des autres coachs"

Cette 10e saison de The Voice Belgique restera historique à plus d'un titre. Des talents hors normes, le retour d'anciens coachs et un remplaçant 5 étoiles pour Black M avec Soprano (cela tombe bien, son dernier album s'intitule Chasseur d'étoiles). Jamais un artiste n'avait pris la place dans un fauteuil de coach de The Voice à la fois en France et en Belgique.

Le rappeur marseillais révèle l'échange téléphonique avec son ami de la Sexion d'Assaut qui l'a convaincu de venir dans l'émission. "Il m'a dit : 'J'ai une galère : j'ai un concert qui tombe pile-poil sur The Voice. Est-ce que tu peux me sauver la mise, est-ce que ce soir là tu peux être là ?' Je le cale dans mon planning car c'est calé depuis six mois et en plus on n'avait pas le droit de le dire. Je lui réponds : 'Pour toi il n'y a pas de problème et en plus j'étais déjà venu chanter ici et j'avais kiffé l'équipe donc bien sûr je vais venir'".

Enthousiaste, l'interprète de Dingue et d'En feu sait qu'il vivra une soirée bien particulière. "Cela sera inédit car mes émotions seront différentes des autres coachs. À chaque fois qu'un talent commencera à chanter de l'autre équipe, ce sera la première fois que je l'entendrai. Eux ils ont déjà entendu, ils connaissent leur histoire. Là où ce sera plus compliqué pour moi, c'est au moment où je devrai faire un choix à sa place" confie-t-il.