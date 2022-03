Soprano interprète son titre "Forrest" en live sur la scène de The Voice Belgique

Remplaçant exceptionnel de Black M lors de ce quatrième live, Soprano nous fait l’honneur de performer son titre "Forrest" qui dénonce le harcèlement scolaire ! Issu de son album "Chasseur d’étoiles" le titre connaît un succès hors du commun sur les plateformes de streaming. Son nouvel album "Chasseur d’étoiles" sorti en 2021 détient tout de même le record des albums physiques vendus ! Malgré ses quelques pistes qui sont du pur rap, le rappeur français bascule tout de même dans un univers pop et cela plaît au public ! Sa plume exceptionnelle dénonce des problématiques de vies quotidiennes mais aussi l’importance du vivre ensemble. Quelques titres de l’album sont également destinés aux enfants puisque le rappeur détient le titre de chanteur préféré des enfants ! En plus de reprendre le relais de Black M en coachant ses talents le temps de son absence, il nous fait l’honneur de performer ce soir sur la scène de The Voice Belgique.