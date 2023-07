Soprano gagne ses premières Francofolies de Spa : le résumé du concert

Les tubes sont surtout placés en début et en fin de presta. On démarre avec Dingue pour tout de suite mettre l’ambiance, Le Diable ne s’habille plus en Prada n’est pas très loin et A nos héros du quotidien s’enchaîne. Assez curieusement, les titres diffusés en radio extraits du dernier album sont pour la plupart escamotés, pas de Forrest ni de Près des étoiles. Au milieu du show, Soprano préfère convier le public à la boum de sa pote Justine. Un DJ apparaît – DJ… Ridoo (sic) – et ça redanse de plus belle. Après quelques titres acoustiques accompagnés à la guitare – dont Inaya dédié à sa fille du temps de son groupe Les Psy4 de la Rime – voici le temps des grosses cartouches du final.

D’abord Roule, pour un ami disparu, interprété devant un ciel étoilé. Ensuite Clown pour lequel le chanteur s’habille d’une jaquette et d’un haut-de-forme. Et enfin Le coach, chanson devenue sketch et séance de sport collective sur scène et dans la fosse. On taffe le cardio et on travaille ses abdos, dips, pompes, barres. Crevant. Après un J’suis chaud, j’suis en feu, tout le monde repart dans la navette spatiale tandis que sur l’écran apparaît l’astronaute Thomas Pesquet : "Sopra, la prochaine fois que tu viens dans les étoiles, appelle-moi, on s’arrange…"

J’aime bien Soprano. Je l’ai croisé deux trois fois en interview et on passe toujours un moment agréable. Ce mec est sincère et authentique et ne se prend jamais la tête. Il est écouté par beaucoup d’enfants, leur apprend ce qu’est le respect et leur partage son optimiste et sa solarité. Il m’a souvent dit qu’il était là pour apporter du bonheur au public.

Vendredi soir à Spa, et comme toujours, il a parfaitement rempli sa mission. Jusqu’à la prochaine au Palais 12 en novembre.