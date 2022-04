Sophie Wilmès se met en congé de ses fonctions ministérielles pour s’occuper de sa famille, son mari étant atteint d’un cancer

L’actuelle vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès (MR) se met en congé de ses fonctions ministérielles en raison de problèmes de santé rencontrés par son mari, atteint d’un cancer.

Sophie Wilmès a communiqué cette information à toute son équipe qu’elle avait réuni ce jeudi matin à 9h30, à son cabinet ministériel. Absente mercredi du conseil des ministres restreint, elle a annulé l’ensemble de ses déplacements pour les prochains jours.

"La maladie s’est invitée brusquement dans nos vies et, en particulier, dans celle de mon mari, Christopher, qui doit entamer, comme beaucoup trop d’hommes, de femmes et mêmes d’enfants, son combat contre un cancer agressif du cerveau", explique la vice-première ministre dans un message publié sur son compte Twitter.

Une "épreuve" qui, ajoute Sophie Wilmès, n’est pas sans conséquences pour sa famille et donc sur son rôle au sein du gouvernement belge. "Etre ministre exige rigueur, disponibilité et un engagement total qui ne me permettraient pas d’apporter l’aide et le réconfort dont Christopher et nos enfants auront besoin durant cette période difficile", poursuit la vice-première ministre.

Pour être présente auprès de son mari et de ses enfants, Sophie Wilmès a pris la décision, "en parfaite concertation avec le Premier ministre" et son parti de se mettre immédiatement en congé de ses fonctions ministérielles actuelles, sans indemnité. "Ceci nous donne la capacité d’envisager pleinement notre situation d’ici le courant de l’été", poursuit Sophie Wilmès.

Selon le communiqué de la vice-première ministre, le Premier ministre proposera au Roi une réorganisation provisoire des compétences de Sophie Wilmès au sein du gouvernement. "Je remercie d’avance le Premier et mes collègues, David Clarinval et Mathieu Michel, qui reprendront ces matières en mon absence", ajoute la ministre, avant de conclure, "Prenez soin de vous".