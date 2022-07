Sophie Wilmès quitte définitivement ses fonctions au sein du gouvernement fédéral, annonce son cabinet. Elle a donc présenté sa démission en tant que Vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales auprès du Roi Philippe, qui l'a acceptée.

"La maladie de mon mari sera un combat difficile que je veux mener à ses côtés et aux côtés de nos enfants", explique-t-elle dans un communiqué. "Mes fonctions actuelles au sein du gouvernement ne me le permettraient pas. C’est avec émotion que je pense toujours à celles et ceux qui se battent également contre la maladie. Je remercie du fond du cœur les très nombreuses personnes, de tous horizons, qui nous ont témoigné et nous témoignent encore leur soutien au quotidien."