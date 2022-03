Sophie Wilmès à Jeudi en Prime : à propos des sanctions contre la Russie, "le prix de la liberté, ça coûtera aussi à l’Europe"

Les récents développements en Ukraine, notamment le bombardement d’un hôpital abritant une maternité à Marioupol, devraient-ils amener les Européens et l’Otan à remettre en question leur décision de ne pas intervenir militairement en Ukraine ?

"Les limites à l’inhumanité, c’est Vladimir Poutine qui les a franchies", déclare Sophie Wilmès. L’OTAN devrait-elle intervenir ? "La meilleure façon de sortir d’une guerre, c’est la diplomatie", estime la ministre des Affaires étrangères. Si la Belgique et les alliés de l’OTAN n’interviennent pas de manière directe dans le conflit, "c’est pour éviter que le conflit se généralise de manière beaucoup plus grave et beaucoup plus importante", explique la ministre. "Il faut trouver ce juste milieu entre comment faire pour aider l’Ukraine de manière forte, condamner et punir la Russie pour ce qu’elle fait, tout en évitant de créer un conflit généralisé que tout le monde veut éviter", précise la ministre.

Le Président ukrainien Zelensky a interpellé les Occidentaux pour qu’ils interviennent militairement en Ukraine, leur reprochant de ne pas agir face à ce qu’il estime être un génocide. De ce côté de la frontière de l’OTAN, "ça résonne douloureusement", répond Sophie Wilmès. "On est parfaitement avec les Ukrainiens. On n’a pas besoin de ces mots pour comprendre à quel point ils sont dans une situation de détresse impossible et inextricable. On les aide et je comprends que quand on est bombardé, attaqué de la manière que l’on peut voir, toute aide qui peut être apportée n’est pas suffisante parce que le conflit ne s’arrête pas", poursuit Sophie Wilmès.