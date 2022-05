Sophie Turner ("Game of Thrones") : "Je présenterai des symptômes de traumatisme sans doute plus tard"

Révélée dans le rôle de Sansa Stark dans Game of Thrones, Sophie Turner n’avait que 15 ans lorsqu’elle a commencé à jouer dans la célèbre série de HBO, en 2011. Interviewée par Jessica Chastain pour le magazine digital The Cut, l’actrice est revenue sur ses premiers pas d’actrice et particulièrement sur sa gestion des scènes violentes.

Sophie Turner, mariée avec Joe Jonas (des Jonas Brothers), a aujourd’hui 26 ans et est enceinte de leur deuxième bébé. Et elle en avait 19 ans quand elle a tourné la scène de viol controversée de la série Game of Thrones. Pour ceux qui ne suivaient pas la série, dans l’épisode 6 de la saison 5, Turner épouse, contrainte et forcée, Ramsay Bolton, qui la viole durant leur nuit de noces et Alfie Allen qui incarne Theon Greyjoy y assiste, impuissant.

L’actrice britannique est aujourd’hui certaine que les scènes choquantes qu’elle a tournées causeront chez elle des traumatismes plus tard, et ce, malgré le fait qu’elle ait trouvé des subterfuges pour les contourner.

A sa collègue Jessica Chastain, elle a expliqué :

"Les sujets traités dans la série étaient tellement lourds que j’ai développé une forme de mécanisme d’adaptation qui me permettait de m’amuser comme jamais avec l’équipe entre les prises. Pour le coup, je n’étais pas traumatisée. Durant les premières années, j’ai eu ma mère avec moi. Elle me chaperonnait, me fournissait des biscuits. Ça m’aidait beaucoup."



Mais malgré sa mère à ses côtés et le rire pour se détourner de la violence de la série, le fait d’avoir joué si jeune dans les huit saisons de la fiction fantastique ne sera sans doute pas sans conséquences.

À l’âge que j’avais, je ne pouvais pas vraiment comprendre ce que toutes ces scènes signifiaient.

Et de préciser tout de même qu’elle n’avait pas de méthode particulière pour entrer et sortir de son personnage et qu’elle trouvait assez facile de le faire.

Pour Sophie Turner, avoir donné naissance à son premier enfant l’été 2020 a été "la meilleure chose à faire pour passer à autre chose". On la retrouve depuis ce 5 mai à l’affiche de la mini-série The Staircase, avec Colin Firth sur HBO Max.

Quant au prochain Game Of Thrones, ce sera le préquel House Of The Dragon qui se déroulera 300 ans avant les événements de la série. Il sortira le 21 août sur HBO Max aux États-Unis.