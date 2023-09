Sophie Turner et Joe Jonas forcés de suivre des cours d’éducation parentale après une plainte déposée par l’actrice

Le divorce de Sophie Turner et Joe Jonas tourne au vinaigre : l’actrice poursuit en justice son ex-mari, avec qui elle doit suivre des cours d’éducation parentale.

Plus tôt ce mois-ci, Sophie Turner et Joe Jonas ont annoncé leur séparation, le chanteur ayant demandé le divorce le 5 septembre dernier. Parents de 2 petites filles de 3 ans et 1 an, les stars ont dû se pencher sur la garde des enfants, une problématique qui plonge le divorce dans les complications.

Eduquer les enfants en Angleterre ou aux Etats-Unis ? Le Huffington Post rapporte que Sophie et Joe s’étaient mis d’accord sur cette question. Si les deux filles du couple étaient aux USA avec leur père pendant la tournée des Jonas Brothers, c’est parce que Sophie Turner était sur le tournage de sa nouvelle série "Joan", lequel était long et éprouvant. Mais les documents fournis à la justice révèlent que les deux stars s’étaient mises d’accord l’hiver dernier pour s’installer définitivement en Angleterre. Elles avaient même pris soin de choisir une école et des activités.

Le tournage de Turner étant visiblement terminé, l’actrice s’est rendue à New-York pour se mettre d’accord avec son ex-mari sur la date du retour des deux fillettes. Joe Jonas s’est alors opposé à ce que ses filles s’envolent pour l’Angleterre. Toujours selon le Huffington Post, Sophie a tenté une nouvelle fois de se mettre d’accord avec Joe le 17 septembre mais ce dernier a refusé de donner les passeports des enfants. Un refus qui a entraîné un dépôt de plainte de l’interprète de Sansa Stark à l’encontre du chanteur. En effet, D’après Unilad, Page Six rapporte que Sophie Turner a intenté une action en justice le 21 septembre en demandant d’obtenir "le retour immédiat des enfants illégalement déplacés ou retenus à tort". Des termes forts qui insinuent un enlèvement, ce que souligne le porte-parole de Jonas : "Lorsque des termes tels que 'enlèvement' sont utilisés, ils sont au mieux trompeurs et, au pire, constituent un grave abus du système juridique. Les enfants n’ont pas été enlevés". Toutefois, on lit sur Huffington Post que "d’après la loi britannique, l’Angleterre est considérée comme résidence principale des deux fillettes, et les empêcher d’y retourner relèverait donc de l’enlèvement parental". Problème étant que la procédure de divorce a été entamée en Floride, le porte-parole de Joe Jonas affirme donc que la Floride est la juridiction appropriée pour l’affaire : "Joe recherche une garde partagée afin que les enfants soient élevés à la fois par leur mère et leur père, et il est bien sûr également d’accord avec le fait que les enfants soient élevés aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les enfants sont nés aux États-Unis et ont passé la grande majorité de leur vie aux États-Unis. Ils sont citoyens américains."

Suite à la plainte déposée par Sophie Turner, l’ex-couple a reçu l’ordre d’assister à un cours de quatre heures sur l’éducation parentale légalement mandaté par un tribunal de Floride. On lit sur Unilad que le Mirror a eu accès à l’ordonnance qui stipule ceci : "Toutes les parties d’une procédure de dissolution de mariage avec des enfants mineurs ou d’une procédure de paternité seront tenues de suivre le cours d’éducation parentale et de stabilisation familiale avant la décision finale du tribunal". L’ordonnance interdit également le "déménagement " des enfants sans l’autorisation des deux parents.