Sophie témoigne de son parcours de grande dyslexique : "J'ai eu des anges gardiens, mais des gens m'ont aussi pourri la vie"

"Elle ne réussira pas ses primaires, elle ne réussira pas ses humanités (...) et il faudra faire attention à elle parce qu’elle n’aura pas d’amis." Sophie, 41 ans, se souvient particulièrement bien des petites phrases assassines qui ont marqué sa scolarité. Aujourd’hui, elle témoigne de son parcours de grande dyslexique parce que, mal accompagnée, la dyslexie peut virer au cauchemar. En Belgique francophone, deux à trois élèves par classe en moyenne présentent des troubles de l’apprentissage.

C’est en 2ème primaire que la vie de Sophie bascule. Son institutrice demande à voir ses parents en urgence : "Votre fille ne sait ni lire, ni écrire, ni calculer. Elle est sans doute dyslexique." Un bilan logopédique confirme que Sophie est dyslexique, mais aussi dyscalculique, dysorthographique et dyspraxique. A l’école, Sophie est régulièrement humiliée et le cauchemar commence.

"La dyslexie envahit tout"

"Sur les photos, on voit que je suis éteinte dans mon regard. Physiquement, je ne suis plus la même, j’ai grossi", nous explique Sophie. "Je disais des mots très durs à mes parents, j’avais presque envie de mourir." En dépression à l’âge de 8 ans, Sophie change d’école en cours d’année. Un enseignant d’une école Freinet lui redonne goût à la vie. "Je suis arrivée dans un état pitoyable chez lui." L’enseignant lui donne de petits objectifs qu’elle est capable d’atteindre. Sophie se retrouve "responsable poisson rouge", "responsable crayons" et finit par lire de petites histoires aux enfants de maternelle. Sa confiance en elle revient progressivement.

Humiliations en série

"J’ai eu des anges gardiens, mais il y a aussi des gens qui m’ont vraiment pourri la vie", raconte Sophie. En secondaire, elle se souvient par exemple de cette professeure de mathématiques qui refuse de répondre à ses questions en lui expliquant : "Pour ce que tu feras plus tard, je ne vais pas perdre mon temps avec toi." Sophie se remémore aussi ses cours particuliers, ses innombrables séances de logopédie et ses changements d’école.

De grand dys à grande dis’

Malgré ce parcours scolaire chaotique, Sophie décide de retourner à l’école à 30 ans. Elle rêve... d’enseigner. Ses stages se déroulent à merveille, mais en français, la professeure l’a prise en grippe. Sophie rate son examen de français et lorsqu’elle demande à sa professeure quand aura lieu la deuxième session, la réponse fuse : "Mais vous allez ratez en seconde session, ne venez même pas !" Sophie a beau avoir 30 ans, les humiliations se poursuivent.

Ne trouvant pas de soutien auprès de la direction de son école, Sophie contacte le Centre pour l’Egalité des Chances et le ministre de l’Enseignement des études supérieures de l’époque. Sa détermination porte ses fruits : pour la première fois, Sophie peut passer son examen avec un ordinateur et a droit à davantage de temps. "Et pour clôturer la belle histoire, j’ai réussi ma 2ème année avec la plus grande distinction", ajoute Sophie avec le sourire.