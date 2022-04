Sophie Tal Men a sorti "Des matins heureux", roman touchant et lumineux sur la résilience

Sophie Tal Men ne s'éloigne pas de la recette qui fait son succès littéraire. Des matins heureux place le lecteur au cœur du récit, qui vit l'expérience des héros avec beaucoup de descriptions d'endroits.

Le quotidien d'Elsa, SDF du jour au lendemain et forcée de trouver refuge dans des bus, est angoissant. "Il y a beaucoup de femmes qui sont sans domicile malheureusement dans les grandes villes et qui doivent se protéger un peu plus que les hommes dans la rue. Ils se réfugient donc dans les gares et quand elles ferment, dans les bus, pour être protégées, être dans le conducteur de la lumière et être dans le mouvement" explique la romancière qui apporte évidemment un message lumineux derrière la pénombre des premières pages : "J'aborde des choses profondes et des difficultés de vie mais ce que j'aime bien c'est que petit à petit dans l'histoire, on trouve des portes de sortie".

Autre lieu, autre ambiance, celle d'un Irish Pub avec le barman Guillaume. L'écrivaine française affectionne ce genre d'endroit "parce que touts les classes sociales peuvent s'y retrouver, et les langues se délient, on échange facilement".