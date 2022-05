Sophie Serbini, notre consultante Bundesliga, fait le bilan des Belges : "On a été un peu trop durs avec Thomas Meunier"

Alors que la fin de saison pointe tout doucement le bout de son nez, le plateau de la Tribune procède à quelques bilans. Sous la loupe ce lundi soir, les Belges en Bundesliga. Pas forcément rassurants, un brin décevants, les très nombreux Belges en championnat allemand ont été jugés par Sophie Serbini, notre consultante française qui suit la Bundesliga de très près.

Et force est de constater que (malheureusement), le bilan est assez famélique. Parce que contrairement aux autres années, aucun Belge ne sera parvenu à vraiment tirer son épingle du jeu. Rayon de soleil ces dernières années, Thorgan Hazard a accumulé les petits bobos, à l'image d'un Thomas Meunier fauché dans son envol et out pour la fin de saison. Même topo du côté de Wolfsburg ou l'escouade de Belges (Casteels, Bornauw, Vranckx, Lukebakio) aura globalement trop peu pesé sur la saison des Loups.

Seule lueur d'espoir, la saison taille patron d'Orel Mangala, titulaire indiscutable à Stuttgart.

