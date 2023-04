Sophie Marceau et Gad Elmaleh dans un film inspiré par les "Aristochats" ?

Ce lundi 24 avril, dans votre séance VIP, La Une vous propose de découvrir "Un bonheur n’arrive jamais seul", une comédie romantique savoureuse avec Sophie Marceau et Gad Elmaleh en tête d’affiche.

Partant du postulat que les opposés s’attirent, James Huth réalise en 2012 "Un bonheur n’arrive jamais seul". À travers cette comédie romantique aux accents feel-good, il fait le récit de la rencontre impromptue de Charlotte et Sacha, un homme et une femme que tout oppose. En effet, lui est un jazzman, un épicurien volage cueillant le jour sans se soucier spécialement du lendemain, tandis qu’elle a trois enfants, deux ex-maris et une carrière très prenante à gérer… Parviendront-ils à passer outre leurs différences pour vivre pleinement cet amour naissant ?