Sophie Marceau dévoile son mode de vie anticonsumériste

Sophie Marceau a décidé de prendre la parole pour dénoncer les dérives de la surconsommation et de se confier sur son mode de vie.

Dans un entretien accordé au Parisien, l’actrice explique les efforts qu’elle fournit depuis des années concernant sa consommation : "J’ai diminué de moitié ce que je consommais. […] Je contrôle ma consommation d’eau, de chauffage et d’électricité." On apprend également qu’elle n’a pas de voiture et ne supporte pas le plastique. Des efforts qu’elle voudrait voir généralisés au sein de la population.

Bien qu’elle reconnaît être "gâtée", Sophie Marceau en profite donc pour lancer un appel : "Est-on vraiment obligé de remplir à ras bord son réfrigérateur pour ensuite jeter la moitié de la nourriture ?" se demande-t-elle avant d’ajouter qu'"il faut arrêter la viande deux fois par jour".

Celle qui a été révélée à l’âge de 14 ans dans La Boum peste contre les dirigeants du monde entier : "Pourquoi les grands de ce monde projettent-ils d’aller sur d’autres planètes ? On ferait mieux de s’occuper de celle qu’on a aujourd’hui."

"On oublie que si l'on vit, c'est grâce à cette terre, généreuse, qui plus est"

L’actrice qui fêtera ses 56 ans le 17 novembre prochain est actuellement à l’affiche du film "Une femme de notre temps" de Jean Paul Civeyrac.