Sophie Marceau affirme avoir subi des "attouchements et humiliations" de Gérard Depardieu

Cet été, Le Monde analyse la chute de Gérard Depardieu, mis en examen depuis décembre 2020 pour viols et agressions sexuelles. Dans un des articles du dossier, le quotidien français est revenu sur la relation amicale entre Gérard Depardieu et Maurice Pialat, réalisateur français. Pour avoir plus d’informations à ce sujet, les journalistes ont interrogé Sophie Marceau, qui a travaillé avec eux sur le film "Police" en 1985, quand elle avait 18 ans.

Elle évoque des comportements "inadmissibles" de l’acteur et affirme avoir subi des "attouchements et humiliations" de sa part. Elle le qualifie d’homme "violent et agressif" et parle des deux stars comme d’un "duo infernal".

Elle explique que le réalisateur aurait demandé à Depardieu de réellement la gifler lors d’une scène d’interrogatoire de police. Chose que l’acteur a fini par faire de manière répétée et en s’intensifiant à chaque prise pour donner plus de crédibilité à la scène. Face à cette humiliation, Sophie Marceau aurait fondu en larmes sans réaction de la part du cinéaste, qui l'aurait ensuite insultée en la qualifiant de "grosse conne" à l'attitude "détestable".

Pendant une scène dans un lit, Gérard Depardieu aurait posé ses mains sur l’actrice sous les draps, sans que cela ne soit prévu dans le scénario. Il aurait eu des mains "insistantes, omniprésentes, inutiles et invisibles à la caméra" car il n’a jamais osé la toucher devant l’équipe, ajoute-t-elle. Il aurait également eu des comportements déplacés avec les habilleuses, en faisant "pouet pouet" sur leurs seins pour dire bonjour ou en leur pincant les fesses devant tout le monde.

Autre humiliation, pour une scène où l’actrice devait être proche de l’acteur dans une voiture. Gérard Depardieu aurait alors mangé des escargots juste avant de tourner la scène pour lui imposer sa mauvaise haleine.

En 2015, Sophie Marceau qualifiait déjà l’acteur de "prédateur" dans les pages de Society. Elle parlait des "violences" commises par l’acteur. Quelques mois plus tard, Gérard Depardieu avait reconnu avoir mal agi dans les colonnes du magazine Gala : "J’étais très jeune quand on a tourné ce film avec Pialat, et c’est vrai qu’à l’époque, j’étais un peu prédateur. Et un peu con aussi".

Un témoignage qui s’ajoute à celle de "l’affaire Depardieu". Pour rappel, tout a commencé avec des accusations par la comédienne Charlotte Arnould en 2018, puis une plainte pour agression sexuelle classée sans suite. En avril 2023, l'acteur a été accusé par 13 autres femmes de viols et d'agressions sexuelles commis entre 2004 et 2022. Cela aurait eu lieu lors du tournage de onze films ou dans des lieux publics, selon les déclarations publiées dans les colonnes de Mediapart. L’acteur avait contesté sa mise en examen en 2021 mais sa demande a été déboutée par la Cour d'Appel de Paris en 2022. Depuis, l'enquête suit son cours. Il n’a pas encore réagi aux dernières accusations de Sophie Marceau.