Sophie Lauwers, directrice générale de Bozar est décédée.

Nous apprenons avec tristesse le décès de Sophie Lauwers, directrice du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Investie depuis 20 ans auprès de l'institution bruxelloise, elle laisse un grand vide derrière elle.

Sophie Lauwers a tout d'abord endossé le rôle de coordinatrice d’expositions puis, à partir de 2011, celui de directrice du département des expositions. En octobre 2021, elle est nommée directrice générale de Bozar. Dès le début de son parcours, elle s’est employée à jeter des ponts entre art classique et art contemporain, mais également entre les arts graphiques et les autres disciplines. Le succès des expositions Michaël Borremans, Keith Haring et David Hockney relève en grande partie de son travail. Elle tenait à présenter les grands noms et les artistes plus confidentiels comme Jacqueline Mesmaeker, et jugeait qu’il était naturel d’accorder une attention égale aux artistes femmes.

Dans sa lettre de candidature, on pouvait lire : " Le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles est l’institution qui m’a littéralement modelée. J’y ai appris à gérer la complexité, à y consolider mes convictions dans un monde en perpétuelle évolution et à rester efficace dans des circonstances changeantes tout en renforçant ma capacité d’adaptation. Par la prise de risque et la formulation de propositions, je n’ai jamais cessé de grandir et d’apprendre. J’ai également appris à avancer collectivement et à voir l'importance de la nuance, dans un monde où le consensus n'est pas acquis et où la diversité est une force, malgré toutes les frictions qu'elle peut parfois provoquer. "

Elle a quitté ce monde le 29 mai dernier entourée des siens.

Du 10 au 28 juin, le Palais des Beaux-Arts ouvre un registre de deuil public, conçu par Valérie Mannaerts. Chacun est invité à y écrire un mot d'adieu, tous les jours entre 10h et 18h. Les personnes souhaitant faire parvenir à la famille de Sophie Lauwers un message de condoléances peuvent l’envoyer à l’adresse : Bozar/Sophie Lauwers – Rue Ravenstein, 23 – 1000 Bruxelles.

La continuité des différents services de Bozar est assurée. La gestion quotidienne se poursuit sous l’autorité du Comité de direction et du Conseil d'administration.

Toute l'équipe de Musiq3 adresse ses sincères condoléances à la famille de Sophie Lauwers mais également à toute l'équipe de Bozar.