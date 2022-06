Sophie Junker, un fou sur l’échiquier, aux Festivals de Wallonie.

Sophie Junker chantera deux cantates profanes de Bach, en ouverture de la saison, mais elle explorera d’autres champs et d’autres chants. Bach Drama, sous la direction de Leonardo Garcia Alarcon à la tête du Chœur de Chambre de Namur et de la Cappella Mediterrana, le mardi 14 juin à Namur.

Accompagnée par le multi-claviériste Anthony Romaniuk, elle voyagera à travers les siècles, de Purcell à la chanson française et anglo-saxonne avec Brel, Barbara et John Lennon, en passant par Debussy, Satie et Ravel. Le concert Isolation est une commande des festivals. Le concert sera donné le 26 juin à Bruxelles, le 9 juillet à Namur et le 10 juillet à Saint-Hubert.

La " petite wallonne " est aussi, révélation faite dans l’interview, une petite française… Elle chantera des pièces que Haendel composa pour la cantatrice Elisabeth Duparc, la Francesina – la petite française-. Le Concert de l’Hostel Dieu sera dirigé par Franck-Emmanuel Comte, à Bruxelles, le 25 juin.

Sophie Junker au micro de Pascal Goffaux.