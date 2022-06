Sophie Junker et Anthony Romaniuk nous proposent voyage du baroque de Purcell à Brel, John Lennon et Barbara

Les concerts du Festival Musiq3 sont à retrouver en réécoute sur Musiq3.be et sur Auvio. Retrouvez ci-dessus le récital Isolation de la soprano Sophie Junker et du pianiste Anthony Romaniuk.

Sophie Junker et Anthony Romaniuk posent la question : la solitude, celle que l’on choisit, celle que l’on subit, peut-elle nous conduire à une certaine forme de folie ? Folie mélancolique ? Folie furieuse ? Anthony Romaniuk expérimente dans le programme composé à l’occasion de ce concert les possibles échanges et surprenants mariages des timbres, entre le clavecin, le piano et le Fender Rhodes, bousculant les styles et les genres, du baroque au Musical. À ses côtés, la voix de Sophie Junker nous conduit dans un voyage du baroque de Purcell à Brel et Lennon, en passant par Debussy et Satie ; de Music for a While à Crazy Girl de Gershwin, jusqu’à l’incontournable Barbara.

