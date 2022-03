Sophie Galabru : "La colère nous permet de retrouver une amitié avec nous-même"

Dans "Le visage de nos colères", Sophie Galabru écrit : "Je ressens depuis longtemps que la colère est une ressource de vitalité". Elle explique que, lorsque nous sommes en colère – une colère philosophique dirigée pour se défendre ou restaurer la justice, par exemple – nous nous mobilisons tout entier pour lutter. La colère, comme dans le cas des mouvements civiques américains, nous met en mouvement, nous permettant d’obtenir des avancées majeures ou, dans ce cas précis, justice.

La colère nous permet de trouver de l’énergie pour combattre face à ce qui nous blesse ou nous épuise.

Dans la colère, quelque chose d’antisocial se manifeste. "Antisocial, tu perds ton sang-froid" chantait le groupe de hard rock français Trust. La colère nous fait rompre avec l’ordre établi, sortir de notre soumission encouragée par le new management où "la positive attitude" est requise. La colère, nous dit Sophie Galabru, agit comme "un révélateur et un accélérateur de vérité". Quand elle s’exprime – car il y a une distinction entre ressentir la colère et la manifester – elle nous met dans une position dissidente. On ne joue plus le jeu, on brise l’hypocrisie sociale. C’est la fameuse scène du gigot dans le film "Vincent, François, Paul… et les autres" de Claude Sautet et cette célèbre colère de Michel Piccoli…