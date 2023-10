Sophie Galabru : « L’amour filial, parental et conjugal s’apprend tout au long de la vie »

Pour Sophie Galabru, c’est la présence d’un "critère subjectif" qui caractérise la famille. Un critère qui tient à l’existence d'une proximité affective. "Même si les liens juridiques et génétiques sont avérés, s’il n’y a pas un partage d’intimité, je ne suis pas certaine que cela suffise à faire famille", nous dit-elle. Elle rappelle par ailleurs que la famille n’est pas qu’une affaire de sang et cite, en dehors des familles biologiques, ce que Françoise Sagan appelait "les familles de hasard", soit des "gens que l’on choisit, avec qui on a envie de vivre pour faire sa vie, fonder peut être à nouveau une autre famille". Ces "familles de hasard" peuvent aussi désigner des amis qui se substituent ou forment une deuxième communauté familiale.

Si Sophie Galabru aime cette formule de "faire famille" empruntée à la sociologie, c’est parce qu’elle porte en elle l’idée d’un processus de fabrication. "C’est intéressant de rappeler l’existence d’un processus pour démentir certaines mystifications qui ont lieu autour de la famille", explique-t-elle. Des mystifications qui pourraient nous porter à croire, à tort selon elle, qu’enfanter des enfants suffit pour créer une famille. Sophie Galabru avertit : "Même si l’on s’unit à quelqu’un et qu’on a des enfants, l’amour filial, parental et conjugal n’est pas inné. Il s’apprend tout au long de la vie. Il n’est pas si évident de coexister, de cohabiter avec des êtres et des individualités très différentes qui aspirent à être libres, à exister aussi pour elles-mêmes. C’est un exercice de composition."

"Nous nous focalisons sur les débuts, alors que le défi consiste dans le fait de faire perdurer les liens dans le temps", écrit Sophie Galabru. Pour insister sur cette notion de temporalité essentielle, elle a construit son ouvrage en suivant le fil du temps. Ainsi, chaque chapitre porte un verbe qui représente une étape cruciale de la vie d’une famille : "fonder", "organiser", "aimer", "s’émanciper", "vieillir", etc., sont autant de concepts qu’elle explore.